Reaktionen auf den Tod von Mariss Jansons

Eigentlich hätte Mariss Jansons am Wochenende das vierte Abonnementkonzert der Wiener Philharmoniker im Musikverein leiten sollen. Doch bereits im Vorfeld sprang für ihn (bei teils geändertem Programm) der gute, tschechische Dirigent Jakub Hruša ein.

Und es war dann auch Philharmoniker-Vorstand Daniel Froschauer (im Bild unten links), der dem Publikum am Sonntag die Nachricht vom Tod des Ausnahmedirigenten überbrachte und das eigentliche Konzert (mit Verlaub) fast zu einer Nebensächlichkeit werden ließ. Auf Dvoráks „Carneval“ wurde verzichtet, ein Stück und eine Trauerminute erinnerten an Mariss Jansons. Danach durfte Pianist Denis Matsuev den Konzertflügel bei Tschaikowskys „Klavierkonzert Nr. 1 in b-Moll“ auf seine Belastbarkeit hin testen, ehe Béla Bartóks „Konzert für Orchester“ erklang. Doch das war leider nur eine für die Annalen relevante Randnotiz.