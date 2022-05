Der österreichische Kulturbetrieb wird von Deutschen dominiert

Dies zeigt sich auch an der Akademie der bildenden Künste. Natürlich gab es etliche internationale Berufungen (Iman Issa, Despina Stokou, Francis Ruyter, Doireann O’Malley und Aristide Antonas). Aber es dominieren die Deutschen – nicht nur wegen Sabeth Buchmann, Dietrich Diederichsen oder Superstar Daniel Richter: Professuren wurden zuletzt mit Carolin Bohlmann, Katja Sterflinger, Michaela Eichwald, Thomas Winkler, Nina von Mechow und Nora Schultz besetzt.

Was vielleicht zu denken geben sollte: Für die Einzigartigkeit von Wien in künstlerischer Hinsicht sorgten früher auch die Wiener Lehrenden. Otto Wagner z. B. hatte über seine Professur an der Bildenden „Einfluss auf die Heranbildung einer neuen Generation von Architekten und auf die wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet“.

Und weil sie einen Brotberuf in der Lehre hatten, waren die Künstler nicht darauf angewiesen, sich mit ihrer Kunst dem Markt unterwerfen zu müssen. Fast alle Protagonisten waren an der Akademie oder an der Angewandten tätig: Maria Lassnig, Bruno Gironcoli, Arnulf Rainer, Brigitte Kowanz, Adolf Frohner, Fritz Wotruba, Erwin Wurm, Alfred Hrdlicka, Heimo Zobernig ... Heutzutage bleibt den österreichischen Künstlern dies zumeist verwehrt.

"Stiefmütterlich behandelt"

Im Juni 2020 analysierte Almuth Spiegler in der "Presse" die Situation am Institut für Kunstgeschichte an der Uni Wien: In den Vorlesungsverzeichnissen kämen österreichische Themen nur „punktuell“ vor. Gerade die weltweit gefeierte Epoche „Wien um 1900“ werde wissenschaftlich „stiefmütterlich behandelt“. Spiegler insinuierte zudem, dass dieses Desinteresse „an den mittlerweile überwiegend aus Deutschland bzw. der Schweiz stammenden Professoren“ liegen könnte.

Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder sagte damals: „Es ist kein Geheimnis, dass ein eigenes Ordinariat für österreichische Kunstgeschichte nötig wäre.“ Denn es gibt immer mehr Nachlässe – und niemand bereitet sie auf. Schröder hält weiterhin „zumindest eine ordentliche Professur für wünschenswert“.

Die Dominanz registrierte auch der Kabarettist Alfred Dorfer. Im Programm „und…“ erzählt er von einem Besuch des Germanistik-Instituts in Graz. Seine Schlussfolgerung: „Der österreichische Minderwertigkeitskomplex ist ja sehr stark ausgeprägt, und dieser Minderwertigkeitskomplex glaubt unter anderem, dass der Deutsche alles besser kann und weiß. Das trifft sich gut, da der Deutsche das von sich selbst auch glaubt.“