Kušej bringt viele Regisseurinnen: „Frauen machen das supergut“

Martin Kušej lässt es krachen: In der nächsten Saison gibt es Stücke von Arthur Schnitzler, Ferdinand Raimund, Thomas Bernhard, Ödön von Horváth, Peter Handke, Daniel Kehlmann, Tony Kushner und William Shakespeare. Eine Uraufführung jagt die nächste. Man dramatisiert Romane nicht nur von Thomas Mann („Der Zauberberg“) und Fjodor M. Dostojewskij („Dämonen“), sondern auch von Yasmina Reza („Serge“), Maria Lazar („Die Eingeborenen von Maria Blut“) und Raphaela Edelbauer („Das flüssige Land“). Kein Spielplan war so weiblich wie der, den der Chef am Donnerstag im Akademietheater vorstellte.

Man könnte zusammenfassen: Martin Kušej, seit dem Herbst 2019 Direktor, dient sich für eine Vertragsverlängerung an. Denn im Herbst wird sein Job ausgeschrieben werden. Und auf Nachfrage bestätigte er, dass er sich bewerben werde: „Ich bin hier noch nicht fertig.“

Budget im Griff

Zunächst rekapitulierte er zusammen mit Robert Beutler, dem kaufmännischen Geschäftsführer, die zwei Jahre der Pandemie. Die Omikron-Welle hätte das Haus bis an die Belastbarkeitsgrenze gefordert. In der laufenden Saison gab es 192 Spielplan-Abänderungen oder Absagen. Doch die Kraft des Theaters sei ungebrochen, und anders als in Deutschland, wo Direktoren noch immer über einen Besucherrückgang von 40 Prozent klagen würden, stiegen die Zahl der Abonnenten und auch die Auslastung wieder; man liege derzeit bei 65 Prozent, übers Jahr gerechnet könnte man auf 63 Prozent kommen. Man hätte – aufgrund diverser Hilfsmaßnahmen – auch das Budget im Griff: „Wir werden nicht negativ abschließen.“