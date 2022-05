In der Burg, dem ehemaligen Hoftheater, zeigt Direktor Martin Kušej seine Interpretation von Goethes „Faust“. Da will das Volkstheater, das sich als Gegenmodell versteht, nicht nachstehen: Direktor Kay Voges inszeniert als erste Premiere der kommenden Spielzeit (am 24. September) den Pakt mit Mephisto. Und weil es ja um den Augenblick geht, der ob seiner Schönheit andauern möge, wird Marcel Urlaub auf der Bühne ein Foto-Shooting machen. Das gab Voges bei seiner Spielplanpressekonferenz am Dienstag bekannt; die Besetzung verriet er nicht.