„humanistää!“: Die Marionetten der Sprachkunst von Ernst Jandl

Es beginnt wie ein Puppenspiel: In einer winzigen Guckkastenbühne sägen „sie“ und „er“ marionettenartig mit Messern zur minimalistischen Musik am Essen, ihre Dialoge werden von Schauspielern seitlich aus dem Off dazugesprochen. Immer wieder steht eine Figur auf, geht ab – und kommt leicht verändert wieder. Weil, wie sich herausstellt, jede und jeder im Ensemble mit einer Maske auf dem Kopf „sie“ oder „ihn“ verkörpert. Das birgt Witz.

Nach dieser Szene weitet sich die Bühne zu einem riesigen „Büro“ mit gelochten Holzwänden. Claudia Bauer ergänzt den Alltag des Autors im grauen Anzug, der unentwegt raucht und Whiskey trinkt, um Traumsequenzen oder Gedanken – beziehungsweise „Aus der Fremde“ um andere Texte von Jandl.