Der große Preis der Diagonale ging an "Vera"

Preise für Katharina Mückstein und "Corsage"

Die Jugendjury des Landes Steiermark zeichnete "Land der Berge" von Olga Kosanović als besten Nachwuchsfilm (5.500 Euro) aus. Der mit 3.000 Euro dotierte Publikumspreis ging an "Feminism WTF" von Katharina Mückstein.

In der Kategorie "Schnitt" (je 3.000 Euro) wurden Felix Leitner für den Spielfilm "Menuett" und Lisa Zoe Geretschläger für die Dokumentation "Souls Of A River" ausgezeichnet. Bei der Bildgestaltung überzeugten der Spielfilm "Corsage" (Judith Kaufmann) und der Dokumentarfilm "27 Storeys" (Klemens Koscher). Die Preise für das Sounddesign gingen an Lenja Gathmann ("Family Dinner") sowie Clemens Endreß ("Jedermann und ich - Ein Porträt in 3 Kapiteln").

"Corsage" überzeugte auch beim Szenenbild (Martin Reiter), "Das Tier im Dschungel" wurde für das beste Kostümbild ausgezeichnet (Claire Dubien). Die mit je 1.500 Euro dotierten Preise für Komposition gingen an Karwan Marouf für den Spielfilm "Sterne unter der Stadt" sowie an Gil Chéri für den Dokumentarfilm "Wo ist Ida?".

Für "herausragende Produktionsleistungen" bekommen Samsara Filmproduktion und Graf Filmproduktion ("Rubikon"), Aichholzer Filmproduktion ("Rotzbub") und die Film AG ("Corsage") jeweils 7.000 Euro. Der mit 1.800 Euro dotierte Kodak Analog-Filmpreis ging an "I Am Here!" von Ludwig Wüst.