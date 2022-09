"Vera“ von Tizza Covi und Rainer Frimmel: Aus dem Schatten des Vaters treten

Giuliano Gemma war (nicht nur) in Italien Filmstar, Western-Held und legendär schöner Mann. Seine Tochter Vera, von Beruf selbst Schauspielerin, verbrachte bis heute ihr Leben im Schatten des prominenten Vaters. Doch nun haben ihr Tizza Covi und Rainer Frimmel, österreichisch-italienisches Regiepaar, eine hinreißende Hauptrolle auf den Leib geschrieben: In ihrem superben Film „Vera“, der in Venedig in der Reihe Orizzonti Premiere feierte, spielt sich Vera Gemma weitgehend selbst, geht (erfolglos) auf Castings oder schaut sich mit ihrer Schwester Super-8-Filme an, in denen sie als Kinder mit dem Papa zu sehen sind. Zudem haben die Regisseure Veras Lebenswelt mit einer zarten, fiktionalen Geschichte verwoben, die sie in die Randbezirke Roms führt. Mit feinfühliger Hand zeichnen Covi und Frimmel – bekannt geworden mit Filmen wie „La Pivellina“ oder „Aufzeichnungen aus der Unterwelt“ – das innige Porträt einer sehnsüchtigen Frau.