Pia Hierzegger über neuen Kärntner Landkrimi und "Familiy Dinner"

Die gebürtige Grazerin, die gerade an einem Drehbuch für ein neues Kinoprojekt schreibt, dreht in den kommenden Wochen mit Regisseurin Eva Spreitzhofer „so etwas wie die Fortsetzung von ‚Womit haben wir das verdient?‘ mit mehr oder weniger dem gleichen Ensemble. Der Titel lautet, so weit ich das richtig im Kopf habe, ‚Wie kommen wir da wieder raus‘. Danach stehen gleich Proben und Auftritte im Grazer Theater im Bahnhof am Programm“, sagt die 51-Jährige, die bis vor Kurzem noch im Kino zu sehen war.

Für ihre Rolle in „Family Dinner“ ist sie nun auch für eine ROMY nominiert. „Gereizt hat mich daran einerseits die Konstellation, dass mit nur vier Schauspielerinnen und Schauspielern ein Kinofilm entsteht. Das fand ich sehr herausfordernd. Zweitens hat es mich gereizt, einen reinen Genrefilm, einen Horror-Film, zu machen. Und drittens hat die Frau, die Figur, die ich spiele, ihre eigene Parallelwelt geschaffen: Sie macht sich ihre eigenen Gesetze, so wie das auch viele Menschen in der Pandemiezeit gelebt haben. Mich hat interessiert, wie man sich seine ganz eigene, unwissenschaftliche Welt aufbauen kann. Und damit auch noch durchkommt.“