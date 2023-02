ROMY 2023: Pia Hierzegger, nominiert als Beliebteste Schauspielerin Film

Sie ist längst eines der prägenden Gesichter des heimischen Films - und nun sogar in einem Horror-Movie: Pia Hierzegger hat in "Family Dinner" In der "Kategorie Beliebteste Schauspielerin Film" ist Hierzegger nun, wie bereits 2018, für eine ROMY nominiert.

Pia Hierzegger stammt künstlerisch aus dem kreativen Umfeld des Grazer "Theater im Bahnhof". Schon seit 1993 ist sie dort als Schauspielerin (unter anderem in „Die Orangenpflücker“ oder „LKH – eine Theaterserie“) tätig. Sie ist zudem Mitglied der Theater im Bahnhof AutorInnengruppe Eigenbau. Von ihr stammen Werke wie "Vernetzt denken", das beim Augsburgerstückewettbewerb 2006 ausgezeichnet wurde, die Dramatisierung von Wolf Haas' "Das ewige Leben" oder " Graz. Alexanderplatz": Zudem führt sie auch Regie.

Neben ihrer Leidenschaft, der Bühne, findet Hierzegger auch noch Zeit für Film und Fernsehen. Sie spielte in Kinostreifen wie Glawoggers "Nacktschnecken", "Slumming" und "Contact High", in Murnbergers "Der Knochenmann" sowie in Marie Kreutzers "Die Vaterlosen" und ist derzeit in Josef Haders "Wilde Maus", zu sehen. Sie ist für ihre Rollen in den Komödien "Was hat uns bloß so ruiniert" sowie "Hotel Rock 'n' Roll" für die ROMY nominiert.

Pia Hierzegger wurde 1972 in Graz geboren, hat dort und in Dublin studiert und lebt heute in Wien und in der steirischen Landeshauptstadt.