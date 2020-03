Daumenschrauben für Ungarns Kultur: "Orbán hat leichtes Spiel"

Unverständnis wegen Ibiza

Dass Orbán diese Politik machen kann, liege auch an der Geschichte des Landes. „ Orbán hat leichtes Spiel, weil die demokratische Tradition in Ungarn fehlt“, so Fischer. Mit dem Ibiza-Skandal hätte ein Teil der Ungarn etwa zunächst gar nichts anfangen können – denn „dass ein Politiker eine Zeitung kauft, das ist so normal dort, dass man gar nicht verstanden hat, was die Aufregung soll.“ Das sei zumindest in den ersten Tagen der Grundtenor gewesen.