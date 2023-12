Es sei bisher ein „erfreuliches Jahr“ gewesen, sagt Jonathan Fine – auch wenn das von ihm geleitete Weltmuseum noch keine Besucherzahlen kommunizieren dürfe, läge man 2023 im Niveau über jenem des Jahrs davor, nicht zuletzt dank attraktiver Sonderausstellungen wie „Science Fiction(s)“: Die Schau, die Probleme der Gegenwart aus imaginierten Zukunftsszenarien heraus betrachtet, läuft noch bis 9. 1.

Für 2024 hat Jonathan Fine nun das Jahresmotto „Zusammenleben“ ausgegeben.

Menschen und Tiere

Dass die erste Schau sich ausgerechnet mit Kamelen – oder genauer: Kameliden – befasst, ist da nur scheinbar ein Widerspruch: Es gehe um die Frage, wie sich die menschliche Kultur gemeinsam mit bestimmten Tierarten entwickelt habe, erläutert Fine. Und die für ihre Widerstandsfähigkeit bekannten Kamelartigen – von den Lamas und Alpakas in Südamerika bis zu den Höckertieren in den Wüsten Afrikas und Asiens – hätten tiefe Spuren in der Menschheitsgeschichte hinterlassen.