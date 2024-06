"Das perfekte Geheimnis“ auf der Rosenburg: Wehe, wenn WhatsApp anschlägt

Es beginnt eigentlich ganz harmlos: Eva, eine Psychotherapeutin und ihr Ehemann Rocco, ein Schönheitschirurg, laden in einer Nacht, in der eine Mondfinsternis einen Höhepunkt verspricht, zum Grillabend. Pepe, der Sportlehrer, soll seine neue Freundin Linda vorstellen. Doch dann kommt alles ganz anders. Denn ein Paar ist nicht gekommen, die beiden haben sich getrennt, weil sie sein Handy gecheckt und dabei von seiner Affäre erfahren hat.

Man beschließt, jede Nachricht, die eintrifft, allen vorzulesen, jeder Anruf wird via Lautsprecher in die Runde übertragen. Da reißen Abgründe die Idylle in ein veritables Schreckensszenario.

Regisseur Marcus Ganser verwandelt die Rundbühne in eine große Wohnküche. An der Rampe sind überdimensionale Handys montiert, die Sprachnachrichten und Fotos für alle, natürlich auch für das Publikum sichtbar machen.

Ganser führt sein sympathisches Ensemble präzise, weiß, welches Tempo diese Komödie braucht, damit sie zündet. Bei der Vorpremiere, die von einem regulären Publikum besucht wurde, gab es für gar nicht wenige Pointen Szenenapplaus. Etwa, wenn die Tochter ihren Vater Rocco anruft. Denn er ist ihr wirklicher Vertrauter, nicht die verständnislose Eva, da hilft ihre ganze Psychotherapeutenausbildung nichts. Oder wenn Leo, ein Vater in Karenz, vermeintlich für einen Homosexuellen gehalten wird.