30 Jahre Theaterfest: Das ganze Land ist Bühne

Bewährtes und Neues

Heuer neu dabei sind die Sommerspiele Schloss Sitzenberg, sie starten das Theaterfest NÖ am 4. Juni mit der Komödie „Mirandolina“. Der Kultursommer Laxenburg bringt das „Shakespearical – der Rest ist Schweigen“ ab 9. Juni. Bei den Sommerspielen Melk steht ab 12. Juni „Die Borgias – Spiel der Macht“ auf dem Programm, auf der Rosenburg ab 20. Juni „Das perfekte Geheimnis“. Ab 21. Juni führt die Bühne Baden Kálmáns „Die Csárdásfürstin“ auf und der Theatersommer Haag bringt „Dracula – eine Horror-Komödie“ ab 26. Juni. „Spiel mit der Lust“ heißt es bei den Sommerspielen Perchtoldsdorf ab 27. Juni. „Das Mädl aus der Vorstadt“ ist ab 29. Juni bei den Nestroy Spielen Schwechat zu sehen. Die Musikrevue „Simply the Best – In der Schickeria“ unterhält ab 3. Juli bei den Sommerspielen Melk.