"Das Konzert" in der Josefstadt: Aus der Zeit gefallene Komödie

Regisseur Janusz Kica begnügt sich damit, die Komödienmaschine am Schnurren zu halten und am Ende zwei alternative Schlüsse anzubieten, was besonders mutlos wirkt: Sucht euch halt was aus! In einer Version läuft der Starpianist reumütig seiner fliehenden Ehefrau hinterher. In der anderen („Ich kann nicht anders“, raunt er verschwörerisch ins Publikum) folgt er den schwarzen Dessous Richtung Bett.

Die Zuschauer der Premiere nahmen dieses Zurückdrehen der Uhren um mehr als ein halbes Jahrhundert vergnügt zur Kenntnis.