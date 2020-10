Uraufführung nach Stefan Zweig an der Josefstadt: Missverständnis, das Liebe heißt

Das ehemalige Nachbarsmädchen ist mittlerweile eine Frau geworden. In einer Art Lebensbeichte eröffnet sie dem ahnungslosen Schriftsteller ihre Passion. Obwohl sie ihm nur wenige Male begegnet ist. Anders als bei Zweig, der das Seelendrama in einen langen Abschiedsbrief kleidet, der keine Anklage sein soll und es doch ist, treffen die beiden Protagonisten bei Hampton aufeinander.

Mit Rückblenden und zeitlichen Überlagerungen entsteht eine dramaturgisch raffinierte Spielfassung der Darstellung eines psychischen Ausnahmezustandes. Die verzweifelt Liebende und der Narzisst, dem die Tiefen der Seele verschlossen bleiben, sind Martina Ebm, bekannt als Caro in der TV-Serie „Vorstadtweiber“, und Michael Dangl.

Sie verkörpert überzeugend eine Unglückliche, deren Liebe bis ins Psychopathologische geht und bis in den Tod andauert. Er einen Verführer, der in Gedankenlosigkeit impulsiv genießt und nimmt, aber alles sofort wieder vergisst - und am Ende unangenehm berührt ist.

Die Liebe - für ihn ist sie Zeitvertreib, für sie der Lebensinhalt.