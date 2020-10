"Zauberflöte" an der Volksoper: Hoffnung, Neubeginn und Balsam für die Seele

Mason weiter: „Welche Rolle spielt Papageno, der Vogelfänger, der oft gar nicht weiß, was er tut, was mit seinen Vögeln später geschieht? Ich habe da schon auch die heutige Welt im Auge, etwa die Frage des Klimawandels und auch der aktuellen Herausforderungen. Aber: Jeder soll und darf die ,Zauberflöte für sich interpretieren, sie soll Klein wie Groß etwas geben.“

Ein zentrales Kriterium für Mason ist auch die Generationenfrage: „In Wahrheit werden alle von der Elterngeneration manipuliert. Sarastro und die Königin streben ihre absolute Macht an. Aber was wäre, wenn die drei Knaben für die Zukunft stünden? Sie eilen durch die Welten, bringen Paare zusammen, fordern diverse Proben heraus. Dass Papageno der Sympathieträger bleibt, ist klar.“

Denn, so Mason: „In Papageno erkennen wir uns in unserer Unzulänglichkeit alle wieder. Und das ist auch das Schöne an Mozart. Er hat immer nur den humanen Menschen im Blick. Auch das will ich zeigen.

Peter Jarolin