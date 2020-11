Corona-Hilfe: 18,5 Millionen für Bundesmuseen und Bundestheater

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer hat heute die Höhe der noch ausständigen Covid-bedingten Sonderzahlungen an die Bundesmuseen und Bundestheater für das Jahr 2020 bekanntgegeben. Die Bundesmuseen erhalten insgesamt weitere 13,1 Mio. Euro aus dem Covid-19-Krisenbewältigungsfonds der Bundesregierung, die Bundestheater 5,4 Mio. Euro.

Zusammen mit den bereits im Sommer erfolgten Zahlungen (10 Mio. Euro für die Bundesmuseen und 5 Mio. Euro für die Bundestheater) hat die Bundesregierung damit insgesamt 33,5 Mio. Euro für die Krisenbewältigung in den bundeseigenen Häusern zur Verfügung gestellt. Diese Zahlungen sind zu unterscheiden vom regulären Kulturbudget für 2021, in dem einige Sondermittel für Sanierungen in den betreffenden Häusern vorgesehen sind.