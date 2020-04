Clubkultur: Auf den Hammer folgt der Tanz

Einer, der sich an sein erstes Mal erinnert hat, ist Laurent Garnier. Der DJ und Techno-Produzent schreibt über sein erstes Date mit House Musik in seinem 2003 erschienenen Buch „Elektroschock“ folgende Zeilen: „Ein ganz normaler verregneter Abend im Frühling 1978. (...) Heute Abend legt Mike Pickering auf, einer der wichtigsten DJs in Manchester. Er gestaltet sein Set (...) mit Funk und Latino-Harmonien, Hip-Hop und den ersten Electro-Stücken. Dann legt er eine unbekannte Platte auf, die wahrhaftig aus einer anderen Welt zu kommen scheint und im Nu die Atmosphäre und den Raum verändert. (...) Das Soundsystem spuckt wuchtige Bässe aus, und ich kann es immer nicht glauben. Was ist das für ein Ding? Das ist heftig, das ist hart!“

Aber das Tanzen geht weit über dieses Erleben hinaus – bis ins Politische. Hans Nieswandt, deutscher DJ, Autor („Plus minus acht“) und Musiker („From Disco To Disco“) verweist aus seiner Quarantäne auf den englischen Kulturwissenschafter Richard Dyer, der Discos einmal als temporäre, utopische Orte bezeichnet hat, in denen sich das Leben für eine bestimmte Zeit von seiner idealen Seite zeigt. Das ist, schreibt Nieswandt dem KURIER, notwendigerweise temporär, denn wäre so ein Leben der Dauerzustand, würde man an der Intensität verbrennen (was einigen, wenn auch nicht sehr vielen Menschen, insbesondere Ravern, durchaus passiert ist).

Techno, House, Disco, also die dort seit Jahrzehnten vorrangig zu hörende Tanzmusik, lässt viele die Selbstoptimierung des eigenen Lebens vergessen. „Tanzen ist, aus dieser Perspektive betrachtet, eine ‚sinnlose‘ Energieverschwendung und zeigt gerade dadurch, dass das Leben noch aus etwas anderem besteht als aus Disziplin und quantifizierbarer Leistung. Diese Orte den Gesellschaften jetzt wieder zu entziehen, sie wie die Kirchen am Wochenende geschlossen zu halten, wird Folgen haben, die zwar in ihrer Dramatik schwer abzuschätzen sind, mit Sicherheit aber negativ sein werden. Es bleibt zu hoffen, dass diese Phase nur kurz sein wird – und wir bald wieder tanzen können“, sagt Nieswandt.