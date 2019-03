Christopher Schärf: Mehr als nur ein Strizzi

Obwohl er 2018 einen ziemlich beeindruckenden Lauf hatte, in zahlreichen deutschsprachigen Film- und TV-Produktionen zu sehen war, gibt es nach wie vor Phasen, in denen er bei Castings leer ausgeht, keine Rollen angeboten bekommt. „Da geht es anderen aber auch so. Ich versuche in dieser Zeit kleinere Filme zu drehen und mit Studenten zusammenzuarbeiten. Ich bearbeite dann Drehbücher, bringe meine Erfahrungen ein und gebe Tipps.“ Zurzeit ist er aber in Frankfurt für den Streaminganbieter Netflix im Einsatz und obliegt ob diesem Engagement auch einer Schweigepflicht. Soll heißen: Über seine Rolle und seine Aufgabe in der Serie „Skylines“, die Mitte März abgedreht sein wird, darf er keine Details verraten. Nur so viel: „Es ist eine Geschichte über ein Hip-Hop-Label in Frankfurt, das eng mit der internationalen Finanzwelt verstrickt ist. Ich spiele dabei eine kleine, aber nicht unwesentliche Figur. Ich merke bald, dass das ganze Business total korrupt ist und viel Geld veruntreut wird. Meine Figur will dann von diesem Kuchen auch etwas abbekommen.“

Die Serie, die auf das Hip-Hop-Projekt Rödelheim Hartreim aufbaut, sei flott erzählt und beinhalte auch einige Action-Szenen. „Die Stunts spiele ich alle selbst, was sehr anstrengend ist“, betont Schärf. Daher sei es auch wichtig, nach getaner Arbeit abzuschalten, den Kopf freizubekommen. „Nach dem letzten Drehtag ist es ganz wichtig, Abstand zu gewinnen, den Kopf freizumachen. Ich werfe dazu oft das Drehbuch in den Müll. Das ist für mich eine Art Schlussstrich. Die fertigen Filme sehe ich mir kaum an. Das mag ich nicht“, so Schärf.