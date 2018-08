Georg Friedrich und Christopher Schärf sind "Schurken mit Herz"

„Alle Verbrecher sind Österreicher“, witzelt Georg Friedrich über die Rollenverteilung in der BR-/ORF-Koproduktion „Nichts zu verlieren“. „Aber“, ergänzt Christopher Schärf im gemeinsamen Gespräch mit dem KURIER, „wir sind ja Schurken mit Herz“.

Als Richy (Friedrich) und Tom ( Schärf) fahren die beiden in einem klapprigen Reisebus durch die bayrischen Alpen. Geplant hatten sie das so nicht. Wenige Stunden zuvor waren die zwei Halbbrüder noch damit beschäftigt, den Tresor eines gut verdienenden Künstlers auszuräumen. Doch von Anfang an läuft die Sache nicht wie erhofft: Der Hausbesitzer ist zwar verreist, doch die Putzfrau hat sich dort mit ihrem Lover einquartiert. Dann löst sich ein Schuss, das Fluchtauto gibt den Geist auf. Und so beschließen Richy und Tom kurzerhand, einen Bus zu kidnappen – samt Reisegruppe.