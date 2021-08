Choreograf Haring: "Immer auf der Suche nach dem Gesamtkunstwerk“

Doch welche Filme inspirieren Haring? Lachend: „Alles von David Lynch, der geht immer. Natürlich Jim Jarmusch, Andy Warhol, Agnès Varda und viele, viele mehr. Ich hatte ja seit Ausbruch der Pandemie noch mehr Zeit, um in allles Mögliche rein zu kippen. Das fasziniert mich so am Film, diese Nähe der Kamera, dieses nahe Herangehen in diesem Mirko, -oder Makrokosmos.“

Haring weiter: „Das ist auf der Bühne schwer herzustellen. Was aber auf der Bühne dazu kommt, ist natürlich dann diese Konzentration, dieses Zusammensein, all diese Menschen, was man im Film wiederum nicht hat. Aber wir sind ja immer auf der Suche nach dem Gesamtkunstwerk.“