"Sacrifice" bei ImPulsTanz: Ein ekstatischer Rausch als Hymne auf das Leben

Denn Masilo nimmt Strawinsky nur als Folie, übersetzt ihn in afrikanische Tänze und Rituale. Genauer gesagt in den Tswana-Tanz aus Botswana, der sich an den Bewegungen kleiner Tiere orientiert und unglaublich kraftvoll und ausdrucksstark wirkt. Und Masilo setzt auf eine famose Livemusik. Am Bühnenrand sind Tlale Makhene, Leroy Mapholo und Nathi Shongwe mir Geige, Keyboard, diversen Schlaginstrumenten (Maultrommel inklusive) im etwa 70-minütigen Dauereinsatz und machen sehr viel Dampf. Dazu kommt die überragende, an Gospel-Gesängen geschulte Stimme von Ann Masina, die antreibt oder auch innehält, die reflektiert und im wahrsten Sinne des Wortes Tempo und Takt vorgibt.