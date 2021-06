Wir tanzen durch den Sommer: So wird das ImPulsTanz-Festival 2021

Das sollten Sie über ImPulsTanz wissen

Ballett liegt nicht allen Menschen, HipHop aber auch nicht. ImPulsTanz baut Brücken über alle Tanzstile, Ausdrücke, Bewegungen, Rhythmen und was Menschen sonst noch so auf der Bühne einfällt. Tausende professionelle Tänzer*innen, Choreograf*innen und Dozent*innen aus aller Welt, am Puls der Zeit, begegnen sich, arbeiten zusammen und zelebrieren zeitgenössischen Tanz – jeden Sommer, fünf Wochen lang in Wien.