ImPulsTanz-Chef Regensburger: "Maskenpflicht gibt vielen Sicherheit“

Es ist das erste Festival ohne den für ImPulsTanz so wichtigen Ismael Ivo. Wie haben Sie die ersten Festival-Tage ohne ihn empfunden, wie sehr steht das Festival in seinem Gedenken?

Der Verlust war ein großer – künstlerisch aber besonders menschlich. Wir werden dieses und auch die kommenden Festivals in seinem Sinne gestalten und offen sein. Bis Festivalende ist im Odeon noch die wunderbare Fotoausstellung „Erinnerungen an Ismael Ivo“ von Dieter Blum zu sehen. Am 1. August gedenken wir gemeinsam mit seinen vielen Freund*innen im Volkstheater. Und Alain Platel widmet sein „Gardenia - 10 years later“, am 7. und 9. August im Volkstheater, Ismael.