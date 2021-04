Ismael Ivo: Einer, der dem Universum Impulse geben konnte

Immer stand (und steht) der Tanz im Zentrum; doch auch bildende Kunst, Film, Musikexperimente, Sprache und vieles mehr prägen dieses Festival bis heute. Denn für Ismael Ivo gab es keine Grenzen. Nicht im Tanz. Schon gar nicht im Kopf. Er wollte immer das sprichwörtliche Universum umarmen.

Geboren als Sohn eines Bauarbeiters und einer Putzfrau studierte Ismael Ivo in den 1970ern zunächst Sozialwissenschaft und Psychologie sowie Philosophie und Soziologie in seiner Heimatstadt, absolvierte ab 1976 aber auch parallel eine Tanzausbildung im Dance Center Ruth Rachou. 1983 kam er nach New York zum Alvin Ailey's American Dance Center. Der Start einer Weltkarriere.

Als Tänzer, Performer sowie als Choreograf prägte Ivo Generationen; Künstler wie Johann Kresnik, George Tabori, Heiner Müller oder Marcia Haydée wurden zu Mitstreitern und Freunden. Auch mit Marina Abramović entstanden Arbeiten.

VIDEO: Im Jahr 2019 war Ismael Ivo bei SchauTV zu Gast: