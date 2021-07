Causa Stantejsky: Rätselhafte Rücküberweisungen

Im profil kommt auch Hartmanns Vorgänger Klaus Bachler zu Wort. Dieser, Hartmann in inniger Feindschaft verbunden, sagt zu der Affäre: „Die Burg hat zwei Geschäftsführer und damit ein klares Vieraugenprinzip. Dann fährt man das Haus an den Rand der Pleite. Daraufhin entlässt ein Geschäftsführer den anderen – der zufällig die verdienteste Frau des Hauses ist. Schuld an dem Dilemma soll dann die mangelnde Subvention sein – und das in dem mit Abstand reichsten Theater der Welt.“

Hartmanns Replik: „Was wohl Bachler immer antreibt, auf seine Kollegen einzukeilen? Ich antworte darauf normalerweise nicht, hier ist es aber notwendig, weil er Äpfel mit Birnen vergleicht. Die Budgetproblematik, mit ich mich seit drei Jahren ernsthaft herumschlage, hat nichts mit der Entlassung von Silvia Stantejsky zu tun.“

Das Problem der Burg: Die Subventionen werden seit Jahren nicht an die Inflation angeglichen und so durch steigende Löhne und Preise aufgefressen.

Hartmann – „journalistische Verantwortung scheint manchmal ein Fremdwort zu sein“ – fordert Sachlichkeit: „Denn sonst bleibt, egal wie die Untersuchung ausgeht, etwas kleben, an Frau Stantejsky, am Burgtheater, an uns allen.“