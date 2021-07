Hartmann präsentiert Burg-Spielplan

Die Saison beginnt am 6. September alles andere als garagenhaft mit Nestroys „ Lumpazivagabundus“, der Ko-Produktion mit Salzburg. Michael Maertens spielt den Zwirn, Nicholas Ofczarek den Knieriem, als Leim ersetzt Florian Teichtmeister – den die Burg von der Josefstadt quasi ausborgt – den rekonvaleszenten Johannes Krisch. Auch Helmuth Lohner gastiert als Feenkönig und in anderen Rollen in dieser Produktion an der Burg. Am nächsten Tag bringt Anna Bergmann Ibsens „Frau vom Meer“ in der Akademie heraus. Am 25. September kommt ein neues Stück von René Pollesch (mit Birgit Minichmayr).

Am 28. September folgt dann die spektakulärste Inszenierung, „Hamlet“ in der Regie von Andrea Breth, mit August Diehl.

Im Oktober folgen zwei spannende Projekte. Einerseits will sich die Burg aus Anlass des 125-jährigen Bestehens des Burg-Gebäudes mit Vergangenheit und Zukunft des Theaters befassen. Andererseits will Matthias Hartmann unter dem Titel „Die letzten Zeugen“ an den Novemberpogrom 1938 erinnern – und den letzten lebenden Zeugen noch einmal eine machtvolle Stimme geben.