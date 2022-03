Capital Bra: Neues Album und Anti-Kriegs-Song

Der Rapper Capital Bra konnte sich bereits viele Träume erfüllen: Goldene Schallplatten an der Wand, Dauerkandidat in den Charts, und auch die Nebengeschäfte mit der eigenen Tiefkühlpizza-Marke laufen.

Glücklich scheint das den in Russland geborenen, in der Ukraine aufgewachsenen Wahl-Berliner aber alles nicht zu machen. Denn wenn man Vladislav Balovatsky, wie Capital Bra mit bürgerlichem Namen heißt, so zuhört, können Geld und Luxusgüter die innere Leere nicht kompensieren. Nachzuhören ist diese Depression in seinem Ende 2021 veröffentlichten Lied „Die Wahrheit ist kein Hit“, das sich übrigens auch auf seinem neuen, diesen Freitag erscheinenden Album „8“ befindet.