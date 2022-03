Neue Musik von Diplo, Tears For Fears und Stromae

Tears For Fears: „The Tipping Point“

Gut Ding braucht Weile. Diese dezent abgelutschte Lebensweisheit trifft aber bei Tears For Fears ins Schwarze. Denn die britische Band, die zuletzt in den Achtzigern relevante Songs wie „Everybody Wants To Rule The World“ oder „Mad World“ veröffentlichte, legt nach 18 Jahren Funkstille wieder ein neues Album vor. Diese kommt nicht nur überraschend, sondern ist auch überraschend gut gelungen. Es will nämlich nichts von einem und sehnt sich auch nicht nach alten, besseren Zeiten. Besonders gut steht den Briten der Balladen-Anzug: Wenn alte Männer schmachten ...