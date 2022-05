Cannes: "Triangle of Sadness" gewinnt Goldene Palme

"Triangle of Sadness" des schwedischen Regisseurs Ruben ├ľstlund gewann am Samstag bei den 75. Filmfestspielen Cannes die Goldenen Palme. Es ist die zweite Palme f├╝r ├ľstlund, der 2017 f├╝r "The Square" ausgezeichnet wurde.

Aus ├Âsterreichischer Sicht fiel die wichtigste Entscheidung bereits am Freitagabend. Vicky Krieps wurde f├╝r ihre Hauptrolle im Film "Corsage" der ├Âsterreichischen Regisseurin Marie Kreutzer in der Nebenschiene "Un certain regard" ausgezeichnet. Die Luxemburgerin spielt darin Kaiserin Elisabeth, die aus dem Korsett der ihr zugedachten Rolle ausbrechen will. Im Vorjahr gewann der Film "Die Gro├če Freiheit" des ├ľsterreichers Sebastian Meise den Jurypreis in dieser Sektion.