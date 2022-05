Finale im Wettbewerb von Cannes: Wie eine innige Umarmung

Aus Cannesalexandra seibelMit einem lauten Blockbuster aus Amerika – „Top Gun: Maverick“ – hatten die 75. Filmfestspiele von Cannes begonnen. Mit den leisen Filmen der US-Amerikanerin Kelly Reichardt und dem japanischen Erzählmeister Kore-eda Hirokazu ging der erste „normale“ Cannes-Jahrgang nach dem Einbruch der Pandemie zu Ende. Die Bemühungen um größtmöglichen Normalzustand waren unübersehbar: Masken trug – obwohl empfohlen – in den knallvollen Kinosälen mit bis zu 2300 Sitzplätzen freiwillig kaum noch jemand.

Im „Schicksalsjahr“ 2022 ringt die Filmindustrie um die Rückeroberung ihres Publikums, was auch gerade für die traditionell starke französische Branche einen harten Kampf bedeutet. Während der Pandemie suchten sich die Zuschauer andere Kanäle, um Filme zu sehen, und änderten ihr Freizeitverhalten. So hat sich eine kräftige Kinozielgruppe wie etwa die „Best Agers“ ab 50 vermehrt mit den Angeboten der Streamingdienste angefreundet und muss fürs Kino zurückgewonnen werden. Auch die Anziehungskraft der Blockbuster an den Kinokassen hat im Vergleich zu vor-pandemischen Zeiten nachgelassen.

Das Filmfestival von Cannes wiederum hat sich in seinem Programm – abgesehen von den glamourösen Kurzauftritten (amerikanischer) Großevents – durchwegs der Pflege des gehobenen Autorenkinos verschrieben. Einmal mehr bestand auch heuer der Wettbewerb aus einem „Who is Who“ des Weltkinos. Die belgischen Brüder Jean-Pierre und Luc Dardenne beispielsweise, die 1999 für ihr radikal subjektiv erzähltes Sozialdrama „Rosetta“ die Goldene Palme gewonnen hatten, kehrten mit ihrem Film „Tori und Lokita“ nach Cannes zurück. Diesmal stellten sie zwei junge afrikanische Migranten in den Mittelpunkt, die sich als Geschwister ausgeben und um ihre Aufenthaltsgenehmigung in Belgien kämpfen. Dabei verwickeln sie sich in Drogengeschäfte.

In ihrem gewohnt semi-dokumentarischen Stil folgen die Dardennes ihren herausragenden Laiendarstellern und beobachten deren Scheitern an der belgischen Bürokratie. Ihre große Empathie ist spürbar, doch bleibt ihre geradlinige Erzählung allzu schlicht und holzschnittartig.

Ebenfalls ein alter Bekannter im Cannes-Kanon ist David Cronenberg, der kanadische Meister des Körperhorrors. Bereits 1996 sorgte Cronenberg mit seiner Fleisch-Metall-Fusion, dem Autosex-Drama „Crash“ für Aufregung. In dem neuen Thriller „Crimes of the Future“ mit Léa Seydoux, Viggo Mortensen und Kristen Stewart ist Chirurgie der „neue Sex“.