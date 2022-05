Die Preise der renommierten Nebensektion „Un Certain Regard“ wurden vergeben und bringen eine große Auszeichnung für einen österreichischen Film: Schon bei seiner Premiere wurde Marie Kreutzers „Corsage“, ein souveränes Porträt von Kaiserin Elisabeth, euphorisch gefeiert. Immer wieder wurden Stimmen laut, die die Ansicht vertraten, das elegant inszenierte Drama hätte sich einen Platz im Hauptwettbewerb verdient.

Nun erhielt die Luxemburgerin Vicky Krieps für ihre exzellent gespielte Sisi-Rolle den Preis für die beste darstellerische Leistung.

Krieps, 1983 in Luxemburg geboren, zählt zu den herausragenden Schauspielerinnen ihrer Generation. Bereits 2016 übernahm sie in Marie Kreutzers „Was hat uns bloß so ruiniert“ eine kleine Rolle. Ihren Durchbruch feierte sie mit dem Drama „Der seidene Faden“ von Paul Thomas Anderson an der Seite von Daniel Day-Lewis.

Derzeit dreht Vicky Krieps gerade mit Margarethe von Trotta: Sie spielt die österreichische Schriftstellerin Ingeborg Bachmann.