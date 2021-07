Doktor Freud im Wilden Westen

Nach François Ozons flachem Teenage-Drama „Young & Beautiful“, ist „ Jimmy P.“ der zweite und bei Weitem stärkere französische Wettbewerbsbeitrag an der Croisette. „Freud meinte, die Psychoanalyse sei in erster Linie für Menschen der Mittelklasse “, so Desplechin , „aber Devereux war der Ansicht, dass sie für alle Menschen anwendbar ist, nicht nur für Wiener Großbürger.“

Ganz so einfach war es allerdings nicht: Da Indianer an Geister glauben, mussten die Analytiker eigene Methoden finden, um zwischen Geisterglaube und Wahnvorstellungen zu unterscheiden, erzählt Upham, mit ihrer Kollegin die erste indianische Frau, die je in einem Film mitwirkte, der offiziell von Cannes eingeladen wurde.