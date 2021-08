"Burt Turrido. An Opera" bei den Festwochen: Ode an den Trash

Was macht einen guten Gag aus? Richtig, die Pointe muss zünden. In der Minute, in der Sekunde. Wenn man jedoch mit aufgelegten Lachern zu lange wartet und – um die Fußballsprache zu bemühen – Tikitaka (also reinen, sehr kunstvollen Ballbesitz-Fußball) spielt und die Pointe nicht ins Tor geht, dann wird es auch manchmal fad.

Nonstop-Nonsens

Genau dies passiert bei „Burt Turrido. An Opera“ des Nature Theater of Oklahoma im Theater Akzent leider immer wieder. Gnadenlose vier (immerhin mit Pause) Stunden erzählen das Team rund um Kelly Copper und Pavol Liska mit fünf exzellenten Schauspielern eine Geschichte, die man auch als Nonstop-Nonsens bezeichnen könnte.