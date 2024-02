Walter Tevis: Und leise klicken die Poolkugeln

„The Hustler“ heißt Walter Tevis’ 1959 erschienener Spieler-Roman „Die Partie seines Lebens“ im Original. Alles in diesem Buch ist grau wie die Großstadt Chicago, wo Eddies Glück den Bach runtergeht. Schneidig in seiner Gaunersprache und zugleich sentimental ist dieser Roman. Und atmosphärisch dicht – man hört beinahe das Klicken der Poolkugeln, riecht den Rauch und den Bourbon, fühlt die Kreide für den Queue an den Fingerspitzen. Und ja, man sieht Paul Newman als Eddie in der Verfilmung „Die Haie der Großstadt“ vor sich.