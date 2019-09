BUCH WIEN mit Renate Welsh, Martin Walker und Michael Köhlmeier

Der schottische Krimiautor Martin Walker wird am 9. und 10. November auf der Messe BUCH WIEN seinen neuen Roman „Menu Surprise“ präsentieren – als zwölften Fall seines beliebten „Bruno, Chief of Police“-Zyklus. Das literarische „Überraschungsmenü“ des in Frankreich lebenden Schotten beinhaltet einen Doppelmord, eine Schwangerschaft und eine Vielzahl kulinarischer Referenzen. Darüber hinaus versteht es Walker, der nach einem Geschichtestudium in Oxford 25 Jahre lang für den „ Guardian“ schrieb, historische und politische Zusammenhänge, wie etwa zur IRA, in seine Kleinstadtkrimis einzuweben.