Köhlmeier zu Strache: "Helfe gerne, Nazi-Elemente wegzudrängen"

Fünf Tage ist die Rede von Michael Köhlmeier beim Gedenktag des Parlaments inzwischen alt. Und noch immer ist die Aufregung darüber nicht abgeklungen.

Am Dienstagabend stellte sich der Vorarlberger Autor in der "ZiB 2" der Kritik - und zeigte sich im Interview mit Armin Wolf durchaus versöhnlich. Den Vorwurf, das Eintreten von FP-Chef Heinz-Christian Strache gegen Antisemitismus in der FPÖ nicht ausreichend gewürdigt zu haben könne er jedenfalls verstehen. "Vielleicht hätte ich das tun sollen", sagte Köhlmeier.

Für den Fall, dass Strache seine Hilfe dabei brauche, "diese alten Nazi-Elemente wegzudrängen", biete er ihm seine Unterstützung an. "Ich sehe sofort da und sei es mitten in der Nacht." Köhlmeier lobte auch, dass sich Strache beim "Akademikerball" der FPÖ im Jänner gegen Antisemitismus in den eigenen Reihen ausgesprochen hatte. Seine eigene Rede im Parlament sei zwar vielleicht nicht feige gewesen, Straches Rede am Akademikerball aber "wirklich mutig", sagte Köhlmeier, denn Strache hätten ja parteiinterne Konsequenzen drohen können.