Köhlmeier-Rede: Lob, Kritik und Schweigen nach FPÖ-Schelte

Schriftsteller Michael Köhlmeier hat mit seiner deutlichen FPÖ-Kritik beim Gedenkakt des Parlaments am Freitag nicht nur in der Politik zahlreiche Reaktionen ausgelöst. Nachdem er die Freiheitlichen unter anderem für deren Umgang mit den Juden deutlich kritisiert hatte, hatte es bei der Veranstaltung großen Applaus und stehende Ovationen gegeben.

"Der Begriff des 'stichhaltigen Gerüchts' wird ins Wörterbuch der Niedertracht und Verleumdung kommen", richtete der Vorarlberger Autor etwa Klubobmann Johann Gudenus ( FPÖ) aus. Die Blauen reagierten prompt: Köhlmeier habe die Veranstaltung des Parlaments gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus desavouiert, hieß es in einer FPÖ-Aussendung. Der (jüdische) FPÖ-Nationalratsabgeordnete David Lasar warf ihm vor, selbstgerecht zu sein und persönliche Aversionen gegen die Partei zu haben.

Köhlmeier hatte in seiner Rede betont, dass die FPÖ wiederholt mit antisemitischen Codes und Verschwörungstheorien arbeite. Mit seiner Kritik an der FPÖ habe Köhlmeier den Holocaust verharmlost und "eine Million österreichische Wählerinnen und Wähler" pauschal verunglimpft, befanden Lasar und Walter Rosenkranz, Co-Klubobmann der FPÖ.

Der Verein SOS Mitmensch kritisierte wiederum die Attacken der FPÖ gegen den Schriftsteller. "Köhlmeier hat bei der Gedenkveranstaltung gegen Gewalt und Rassismus genau das gemacht, was Nationalratspräsident Sobotka zuvor eingefordert hatte, nämlich die Dinge unmissverständlich beim Namen zu nennen", hieß es in einer Aussendung.

Lob und Schweigen

Auf Twitter gab es viel Lob für Köhlmeier aus den Reihen von SPÖ und Grünen. Auch der Leiter der ÖVP-Delegation in Brüssel, Othmar Karas, verlinkte die Rede in seinem Twitter-Profil. Auch jenseits der Parteien, in der Zivilgesellschaft, fand die Rede große Resonanz.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) reagierte indes zumindest vorläufig noch nicht. Der Regierungschef hatte sich beim Gedenkakt wegen einer Erkrankung entschuldigen lassen. Köhlmeier hatte auch ihn in seiner Rede zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus kritisiert. "Es hat auch damals schon Menschen gegeben, die sich damit brüsteten, Fluchtrouten geschlossen zu haben", sagte Köhlmeier in Anspielung darauf, dass Kurz immer wieder betont, die Balkan-Route geschlossen zu haben.