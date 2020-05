Braves-Mädchen-Problem

Kindheitstraumas

Nur langsam öffnet sich die junge Frau der geduldigen Psychiaterin. Was diese über die Herkunft ihrer verwirrten Patientin erfährt, ist grauenvoll. Dass ihre Geschichte mit dem nebenbei erzählten Mord an einem perversen Pensionisten zu tun haben könnte, macht den Thriller zwar reicher an scheußlichen Details, aber nicht inhaltlich wertvoller: Was bleibt, ist die Aufarbeitung eines

Der Deutschen Presseagentur erzählte Sawatzki, sie habe sich stilistisch an Stephen King orientiert und 16 Fassungen ihres Romans geschrieben, bevor sie zufrieden war.

KURIER-Wertung: **** von *****

Info: AndreaSawatzki: „Ein allzu bravesMädchen“ Piper Verlag.176 Seiten. 17,50 Euro. Das Hörbuch, bei Osterwold erschienen, liest die Autorin selbst: 14,49 €.