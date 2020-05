Sawatzki: Diese Frau ist kaum zu fassen

Ein junger Weimaraner läuft Andrea Sawatzki entgegen. Der graubraune Jagdhund gehört jemandem von der Requisite. Sawatzki beugt sich zu dem Hund hinunter, streichelt ihn, es gibt ein Bussi auf die Schnauze. Am Wochenende wird Sawatzki ihre Hunde daheim in Berlin wieder sehen, bis dahin muss ein Foto am Display ihres Handys genügen: Ein Boxer, ein Mops und Neuzugang Gustav, die Dogge. Gustav ist noch klein, ausgewachsen wird er so groß wie ein kleines Kalb sein.

Der KURIER traf Sawatzki in einer Drehpause am Set in der Wiener Porzellangasse, wo sie an der Seite von Axel Milberg, Anna Rot und Manuel Rubey die ORF / ZDF -Koproduktion „Meine Tochter, ihr Freund und ich“, dreht. In der Rolle der betrogenen Ehefrau Iris darf die Münchnerin, die in Berlin lebt, wieder Bayrisch reden. „Endlich“, haucht sie glücklich und zeigt ihr markantes Grinsen, das zu ihr gehört wie die rote Mähne. Im silbernen Airstream-Wohnwagen, der vor der Filmwohnung steht, serviert Sawatzki zum Interview Kaffee. Die Frau ist einfach sehr liebenswürdig.