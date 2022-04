Bogdan Roščić stellt Programm vor und bewirbt sich erneut

Keith Warner inszeniert Richard Wagners „Meistersinger von Nürnberg“ neu; Musikdirektor Philippe Jordan kann auf eine nominelle Topbesetzung vertrauen. Jordan wird auch die Neuinszenierung der „Salome“ von Richard Strauss in der Regie von Cyril Teste dirigieren; die Titelpartie singt Malin Byström.

Fortgesetzt werden der Mozart/Da Ponte-Zyklus mit „Le nozze di Figaro“ in der Inszenierung von Barrie Kosky (Dirigent: Jordan) sowie der Claudio Monteverdi-Zyklus mit Il ritorno d’ Ulisse in patria“ in der Regie von Jossi Wieler und Sergio Morabito mit dem Concentus Musicus unter Dirigent Pablo Heras-Casado. Mit „Dialogues des Carmélites“ von Francis Poulenc kommt ein Meisterwerk des 20. Jahrhunderts an den Ring. Bertrand de Billy dirigiert; Regie führt Magdalena Fuchsberger. Und als Jugendoper wird Ludger Vollmers „Tschick“ nach dem Roman von Wolfgang Herrndorf gezeigt. Im Ballett gibt es „Dornröschen“ und die „Goldberg-Variationen“.

Stars wie Nina Stemme, Piotr Beczała, Elīna Garanča, Asmik Grigorian, Jonas Kaufmann oder Sonya Yoncheva sind auch vertreten; Anna Netrebko hat einen gültigen Vertrag für Verdis „Aida“. Ob sie kommen wird, ist unklar.