Biedermeier: Die Idylle, die keine war

Wie Kurator Johannsen meint, resultierten heutige Rückzugstendenzen schon vor der Pandemie aus der „Unübersichtlichkeit der Welt“. Auch das frühe 19. Jahrhundert war, mit anbrechender Industrialisierung und politischem Wirrwarr, äußerst vielschichtig.

Die Stärke der Gemälde aus jener Zeit liegt dabei nicht zuletzt in ihrer erzählerischen Kraft: Ob in Josef Danhausers Bild vom „Reichen Prasser“, der wenig später die Klostersuppe löffelt, oder in den kleinen Familien-Dramen bei Ferdinand Georg Waldmüller – wie sich Geschichten in verdichteter Form bildlich darstellen lassen, lässt sich hier lernen. Der „Star Wars“-Erfinder George Lucas, der in Los Angeles gerade sein „Museum für narrative Kunst“ baut, weiß Derartiges zu schätzen, dürfte das Wiener Biedermeier aber noch nicht recht entdeckt haben. Die erste Adresse bleibt also (vorerst) das Belvedere.