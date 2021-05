Wenn die Selfie-Tapete aufmuckt, könnte es Kunst sein

Nach Interventionen im Zoo Schönbrunn (2009) und dem Naturhistorischen Museum Wien (2012) installierte das Trio nun auch ein aufwändiges Dioramen-Set im Linzer Schlossmuseum: Dort gestalteten die Künstler Szenarien, in denen etwa ein Kamel (in Anlehnung an den Hollywood-Film „I Am Legend“) über einen postapokalyptisch überwucherten New Yorker Times Square spaziert oder eine Gruppe von Steppentieren wie in einem Biedermeier-Familienporträt Aufstellung nimmt. Die meisten Tierpräparate stammen dabei aus der Sammlung der oberösterreichischen Landesmuseen, einige wurden extra neu angefertigt – etwa der Steinbock, der vor einem idealisierten Bergpanorama an der Vitrinenscheibe klebt.

„In der Linzer Ausstellung kommt alles zusammen, was wir an Wissen über Bildtechniken gesammelt haben“, erklärt Steinbrener. Dass dreidimensionale Objekte vor einem zweidimensionalen Hintergrund den Eindruck eines durchgehenden Raumes erwecken, verlange genaue Überlegungen im Hinblick auf Ausleuchtung, Perspektive und Platzierung – in dieser Hinsicht seien Selfies vor einer Tapete nicht viel anders als ein historisches Diorama in einem Museum. „Dahinter steckt ganz stark eine Zusammenführung unserer Professionen“, sagt Martin Huber. „Ich bin Architekt, Christoph ist Bildhauer, Rainer ist Fotograf und Grafiker. Und im Diorama sind alle Disziplinen drin.“