Bergsteiger-Unfall: Schrifsteller Jad Turjman in Bayern tödlich verunglückt

Jener 32-jährige Bergsteiger, der am Freitag beim Abstieg vom Hohen Göll in Bayern abgestürzt und tödlich verunglückt ist, ist der Schriftsteller Jad Turjman. Turjman soll sich laut Polizei beim Abstieg verstiegen haben und 50 Meter in die Tiefe gestürzt sein. Bergretter konnten den 32-Jährigen nur noch tot bergen.

Unter anderem auf seiner Facebook-Seite richteten zahlreiche Fans und Wegbegleiter ihre Beileidsbekundungen aus.