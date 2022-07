Salzburger bei Bergtour in Bayern tödlich verunglückt

Ein 32-jähriger Salzburger verunglückte Freitagabend beim Abstieg vom Hohen Göll in den Berchtesgardener Alpen in Bayern tödlich. Der Mann war alleine unterwegs. Er habe sich laut deutscher Polizei beim Abstieg verstiegen und kam auf den Pflugtalsteig. Dort stürzte der Mann bei Regen und aufkommender Dunkelheit auf dem ausgesetzten Steig rund 50 Meter in die Tiefe.

Eine Freundin alarmierte die Einsatzkräfte, nachdem der Mann beim vereinbarten Treffpunkt, der Scharitzkehlam, nicht angekommen war. Die Bergwacht Berchtesgaden rückte mit neun Bergrettern aus. Die Einsatzkräfte fanden gegen 1.30 Uhr die Leiche des 32-Jährigen am Beginn der Felswand und bargen sie von dort. Auch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Berchtesgaden und ein Polizeibergführer der Polizeiinspektion Bad Reichenhall waren aktiv.