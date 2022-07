Bergrettung NÖ schlägt nach Einsatzmarathon Alarm

Coronabedingt haben in der Pandemiezeit viele Unerfahrene die Liebe zum Bergerlebnis entdeckt. In den Wiener Alpen in Niederösterreich gipfelt dies in einem noch nie da gewesenen Einsatzmarathon. In den vergangenen Tagen musste die Bergrettung Reichenau an der Rax zu insgesamt zehn Einsätzen ausrücken – allesamt wegen Menschen, die sich verirrten, in die Finsternis kamen, oder schlicht mit der Situation am Berg überfordert waren. „So schlimm wie derzeit, war die Situation noch nie. Fast jeder Einsatz ist auf Unerfahrenheit und fehlende Tourenplanung zurück zu führen“, schlagen Lukas Turk und Oliver Himmel von der Bergrettung NÖ/Wien Alarm.