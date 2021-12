Rax: Der unterschätzte Berg hat wieder Opfer gefordert

Der 23-jährige Tscheche wurde von der Besatzung des Hubschraubers Christophorus 17 in der steilen Felsrinne lokalisiert und mittels Taubergung abtransportiert. Nach der Erstversorgung wurde er ins LKH Hochsteiermark nach Bruck an der Mur geflogen und anschließend wegen Komplikationen weiter in die Uni-Klinik nach Graz überstellt.

Seine verletzte Partnerin transportierte die Bergrettung ins Tal. Von dort wurde sie ebenfalls vom C17 ins Spital geflogen.

Die Bergrettung Reichenau warnt vor den gefährlichen Verhältnissen, die auch in den kommenden Tagen anhalten werden. „Die Situation ist herausfordernd. Regen, Neuschnee, Wärme und Kälte haben für schwierige Verhältnisse in den Steigen gesorgt. Teils blankes Eis wird von einer dünnen Neuschneeschicht überdeckt. Es besteht an ausgesetzten Stellen akute Absturzgefahr“.