Absturz auf der Rax: Buslenker sorgte für Weihnachtswunder

Fährte verfolgt

An der Bushaltestelle setzte man einen Polizei-Diensthund auf die Fährte des Vermissten an. Als Geruchsreferenz diente Kleidung, die die Familie den Einsatzkräften übergeben hatte. Der Suchhund schlug an und bestätigte die Marschrichtung des Burgenländers in Richtung Waxriegelhaus. „Es war klar, dass nicht viel Zeit bleibt. Bei Eiseskälte ohne Biwaksack schwinden die Überlebenschancen schnell“, erklärt einer der Retter. Die Bodentrupps von Bergrettung und Alpinpolizei wurden von Hubschraubern der Polizei und des Bundesheeres aus der Luft unterstützt. Der Tipp des Buslenkers war Goldes wert. Samstagmittag kam der erlösende Funkspruch: „Person gefunden“.