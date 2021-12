Klettertour in Finsternis auf der Rax: Familie gerettet

Es war ein waghalsiges Unterfangen, das schließlich in einem nächtlichen Einsatz der Bergrettung und Alpinpolizei endete. Eine vierköpfige Familie aus Wien mit zwei Kindern im Alter von neun und 13 Jahren ist am Sonntag bei gefährlichen und tiefwinterlichen Verhältnissen auf der Rax im niederösterreichisch-steirischen Grenzgebiet in Bergnot geraten. Sie hatten sich bei Nebel, Schneetreiben und Lawinengefahr in der Dunkelheit verirrt und Alarm geschlagen.

Der 47-Jährige Wiener und seine 43-jährige Frau dürften bewusst in Kauf genommen haben, die schwierige Tour in der Finsternis mit Stirnlampen zu bewältigen. Ausgerüstet waren sie jedenfalls dementsprechend. Die Gruppe war auch erst gegen 15 Uhr, also nur eine Stunde vor Sonnenuntergang, vom Preiner Gscheid über den Reißtalersteig auf das Hochplateau der Rax aufgebrochen. Für die anspruchsvolle Tour mit mehr als 1.000 Höhenmetern benötigt man selbst bei guten Verhältnissen im Sommer an die fünf Stunden.