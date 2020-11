Als der Terror wieder da war: Attentat riss Wunden bei Geflüchtetem auf

Gemeinsamer Feind

Denn dann, sagt er, werden sie anfällig für diese barbarische Ideologie und sind leicht zu rekrutieren.

Der Terror sei ein gemeinsamer Feind. „Ich spüre eine Entschlossenheit – und es hat uns vielleicht sogar als Gesellschaft zusammengeschweißt.“

Er selbst hat bei seiner Arbeit in der Deradikalisierung mit jungen Männern zu tun, die sich für die Ideologie begeistern. „Und in allen Fällen zieht es sich durch, wie ein roter Faden: Sie sind selbst benachteiligt, stehen am Rande der Gesellschaft und sie haben die Perspektive in ihrem Leben verloren. Wir müssen uns fragen: Warum verlieren wir die? Kein Mensch ist von Natur aus so.“

Mit seinem 94-jährigen Großvater hat er über den Anschlag und die Religion lange gesprochen. Und darüber, wer den Islam überhaupt repräsentieren darf. „Da hat er gelacht und gesagt: Vielleicht Michael Jackson. Wir wissen es ja selbst nicht.“

